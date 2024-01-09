Про це 24 Каналу розповів дипломат, міністр закордонних справ України 2014 – 2019 років Павло Клімкін, зауваживши, що десятки мільйонів прихильників можливого кандидата в президенти США Дональда Трампа підтримують його, попри усі специфічні заяви.

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Чого очікувати від виборів у США

Як наголосив Клімкін, деякі республіканці чудово усвідомлюють загрозу з боку Дональда Трампа. Але наразі, за математичними прогнозами, він цілком може виграти праймеріз від Республіканської партії. Однак важливо звернути увагу про позови щодо Трампа, які розглядатимуть у Верховному суді.

Ці позови дуже важливі. Вони стосуються імунітету президента за те, що він робив під час президентства. Тут йдеться до того, чи можна застосувати проти Трампа 14 поправку до конституції США. Вона констатує, що ніхто не може боротися за політичну посаду, якщо він не підтримував конституцію і закликав до заворушень, які призвели до антиконституційних дій,

– сказав Клімкін.

Судячи з усього, ця передвиборча кампанія буде однією з найбрудніших та найжорсткіших за увесь час виборів у США. Важливо, що американські політики таки ухвалили військову допомогу для України. Буде надзвичайно погано, якщо це питання і надалі буде елементом "політичних ігор".

Є одна загроза. Потрібно, щоб ухвалили рішення про допомогу для України, щоб подальші події не впливали на нашу допомогу. Інакше це буде виявом слабкості американців щодо себе та щодо путінського режиму,

– підкреслив Клімкін.

Допомога від США: коротко