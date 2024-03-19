Соединенные Штаты выражают поддержку Украине в укреплении ее военного потенциала и войне против России. Республиканец Грэм, известный своей принципиальной позицией, во время брифинга в столице Украины акцентировал на важности мобилизационных мероприятий, – сообщает 24 Канал.

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Сенатор США о мобилизации в Украине

"Перед отъездом (в Украину – 24 Канал) я разговаривал с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и спросил его, что я могу сделать, чтобы помочь администрации (президента США)? Он ответил, что бы я поднял вопрос закона о мобилизации", – заявил Грэм.

Политик убежден, что увеличение численности украинского войска являются важными для дальнейшей борьбы с агрессором. Со слов Грэма понятно, что Вашингтон ожидает от Украины активных действий в этом направлении.

Я знаю, что это трудно. Я знаю, что у вас люди воюют с первого дня,

- добавил он, выражая понимание и поддержку со стороны американского народа.

Призыв США к мобилизации в Украине отражает стратегическую позицию Вашингтона по поддержке нашего государства в противостоянии с агрессором. Это также свидетельствует о важности внутренних реформ и законодательных инициатив для укрепления обороны.

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