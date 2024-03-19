Соединенные Штаты выражают поддержку Украине в укреплении ее военного потенциала и войне против России. Республиканец Грэм, известный своей принципиальной позицией, во время брифинга в столице Украины акцентировал на важности мобилизационных мероприятий, – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Кредиты вместо грантов: сенатор США рассказал о новых путях поддержки Украины
Сенатор США о мобилизации в Украине
"Перед отъездом (в Украину – 24 Канал) я разговаривал с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и спросил его, что я могу сделать, чтобы помочь администрации (президента США)? Он ответил, что бы я поднял вопрос закона о мобилизации", – заявил Грэм.
Политик убежден, что увеличение численности украинского войска являются важными для дальнейшей борьбы с агрессором. Со слов Грэма понятно, что Вашингтон ожидает от Украины активных действий в этом направлении.
Я знаю, что это трудно. Я знаю, что у вас люди воюют с первого дня,
- добавил он, выражая понимание и поддержку со стороны американского народа.
Призыв США к мобилизации в Украине отражает стратегическую позицию Вашингтона по поддержке нашего государства в противостоянии с агрессором. Это также свидетельствует о важности внутренних реформ и законодательных инициатив для укрепления обороны.
Больше о законопроекте
- 30 января правительство Украины внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации с регистрационным номером 10449. Предложения включают использование электронных повесток и снижение минимального возраста призывников до 25 лет.
- Новый законопроект также предусматривает введение срока демобилизации в 36 месяцев, возможность добровольной мобилизации для лиц, отбывающих наказание, и установление ограничений для лиц, которые уклоняются от службы.
- 7 февраля парламент проголосовал за законопроект в первом чтении, после чего депутаты внесли более 4 000 поправок. Это свидетельствует об активном обсуждении и поиске оптимальных решений в мобилизационной политике.
- 27 февраля комитет по вопросам национальной безопасности начал работу над поправками, что демонстрирует приоритетность вопроса мобилизации для украинского правительства в условиях военного положения.
- Запланированное на 13 марта заседание комитета было отменено, но рассмотрение инициативы продолжили, Это может демонстрировать, что народные избранники все еще не пришли к согласию в процессе законотворчества. Собственно, неизвестно, сколько времени еще нужно народным депутатам.