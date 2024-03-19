Сполучені Штати висловлюють підтримку Україні у зміцненні її військового потенціалу та війні проти Росії. Республіканець Грем, відомий своєю принциповою позицією, під час брифінгу в столиці України акцентував на важливості мобілізаційних заходів, – повідомляє 24 Канал.
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Сенатор США про мобілізацію в Україні
"Перед від'їздом (в Україну – 24 Канал) я розмовляв з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном і запитав його, що я можу зробити, щоб допомогти адміністрації (президента США)? Він відповів, що б я порушив питання закону про мобілізацію", – заявив Грем.
Політик переконаний, що збільшення чисельності українського війська є важливими для подальшої боротьби з агресором. Зі слів Грема зрозуміло, що Вашингтон очікує від України активних дій у цьому напрямку.
Я знаю, що це важко. Я знаю, що у вас люди воюють з першого дня,
— додав він, висловлюючи розуміння та підтримку з боку американського народу.
Заклик США до мобілізації в Україні відображає стратегічну позицію Вашингтона щодо підтримки нашої держави у протистоянні з агресором. Це також засвідчує важливість внутрішніх реформ та законодавчих ініціатив для зміцнення оборони.
Більше про законопроєкт
- 30 січня уряд України вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію з реєстраційним номером 10449. Пропозиції включають використання електронних повісток та зниження мінімального віку призовників до 25 років.
- Новий законопроєкт також передбачає введення терміну демобілізації у 36 місяців, можливість добровільної мобілізації для осіб, що відбувають покарання, та встановлення обмежень для осіб, які ухиляються від служби.
- 7 лютого парламент проголосував за законопроєкт у першому читанні, після чого депутати внесли понад 4 000 поправок. Це свідчить про активне обговорення та пошук оптимальних рішень у мобілізаційній політиці.
- 27 лютого комітет з питань національної безпеки почав роботу над поправками, що демонструє пріоритетність питання мобілізації для українського уряду в умовах воєнного стану.
- Заплановане на 13 березня засідання комітету було скасовано, але розгляд ініціативи продовжили, Це може показувати, що народні обранці все ще не дійшли згоди у процесі законотворення. Власне, невідомі, скільки часу ще потрібно народним депутатам.