Нагадаємо, що нещодавно Трамп пригрозив припинити надання допомоги для України. Він вважає, що йому це вдасться зробити ще до свого можливого переобрання на пост президента США.

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Яке ставлення Трампа до України в приватних розмовах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у приватних розмовах висловлює підтримку наданню Україні військової допомоги, повідомила Ернст.

Сенаторка також прокоментувала чутки про те, що Трамп публічно не підтримує подальшу військову допомогу Україні.

"Насправді ні, він був доволі мовчазний щодо цього питання, і тільки в приватних бесідах він розуміє, що це правильне рішення", – зазначила сенаторка.

Зауважимо, що у травні 2024 року газета The Washington Post повідомила, що на одному з передвиборчих заходів Дональд Трамп заявив, що якби Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну під час його президентства, він би наказав її розбомбити.