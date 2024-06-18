Напомним, что недавно Трамп пригрозил прекратить предоставление помощи для Украины. Он считает, что ему это удастся сделать еще до своего возможного переизбрания на пост президента США.

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Каково отношение Трампа к Украине в частных разговорах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в частных разговорах выражает поддержку предоставлению Украине военной помощи, сообщила Эрнст.

Сенатор также прокомментировала слухи о том, что Трамп публично не поддерживает дальнейшую военную помощь Украине.

"На самом деле нет, он был довольно молчаливый по этому вопросу, и только в частных беседах он понимает, что это правильное решение", – отметила сенатор.

Заметим, что в мае 2024 года газета The Washington Post сообщила, что на одном из предвыборных мероприятий Дональд Трамп заявил, что если бы Москва начала полномасштабное вторжение в Украину во время его президентства, он бы приказал ее разбомбить.