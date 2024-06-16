Об этом кандидат в президенты США заявил на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте.

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Трамп угрожает прекратить помощь

Дональд Трамп резко возмутился объемами помощи США Украине и заявил, что запросы Украины "никогда не прекращаются".

Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов,

– сказал Трамп.

По словам экс-президента США, он может изменить эту ситуацию.

Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом,

– заявил политик.

В то же время интересно, что Трамп сказал, что симпатизирует Владимиру Зеленскому. По его словам, президент Украины не подтвердил угрозы со стороны Трампа во время скандала в 2019 году.

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