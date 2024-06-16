Об этом кандидат в президенты США заявил на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте.
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Трамп угрожает прекратить помощь
Дональд Трамп резко возмутился объемами помощи США Украине и заявил, что запросы Украины "никогда не прекращаются".
Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов,
– сказал Трамп.
По словам экс-президента США, он может изменить эту ситуацию.
Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом,
– заявил политик.
В то же время интересно, что Трамп сказал, что симпатизирует Владимиру Зеленскому. По его словам, президент Украины не подтвердил угрозы со стороны Трампа во время скандала в 2019 году.
Последние заявления Дональда Трампа
- Бывший президент США заявил, что якобы "разбомбил бы Москву", если бы она напала на Украину, когда он был бы президентом. Также это касается Пекина, если бы Китай решился на вторжение на Тайвань.
- Владимир Зеленский убежден, что Путин не остановится в Украине, если победит в войне. Глава украинского государства отметил, что намерения Трампа завершить российско-украинскую войну путем уступок могут иметь опасные последствия не только для Украины, но и для позиции США в мире.
- Ранее американские СМИ обнародовали возможные детали плана Дональда Трампа по войне в Украине. Согласно плану, США продолжат помогать Украине, если Киев согласится на переговоры с Москвой, при этом позволив Украине настаивать на возвращении всех территорий. В случае подписания мирного соглашения, которое примет Украина, США могут отменить санкции против России.