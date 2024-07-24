В частности, британский генерал Роли Уокер подчеркивает необходимость увеличения оборонного бюджета и подготовки к возможным угрозам от России, Китая и Ирана. Речь идет о периоде от 3 до 5 лет.
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Лондон видит в России долговременную угрозу
Генерал Роли Уокер в своей первой речи как новый начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании отметил, что независимо от результата войны против Украины, Россия будет оставаться долговременной угрозой.
Он предостерег правительство о необходимости подготовки британской армии к возможным конфликтам, подчеркивая, что нужно быть готовыми воевать и побеждать противника вдвое большего размера за три года и втрое большего размера за пять лет.
Генерал акцентировал, что даже в случае поражения России, она может вернуться, становясь еще опаснее. История показывает, что Россия не забывает поражений и всегда стремится к реваншу.
Роли Уокер призвал к увеличению финансирования обороны, не только для поддержки Украины, но и для подготовки Великобритании к возможным угрозам.
Это особенно актуально на фоне отказа правительства от немедленного увеличения оборонного бюджета до 2,5% ВВП. Он также отметил важность увеличения численности армии, поскольку война – это игра чисел, где технологические преимущества не могут заменить количество солдат и техники.
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Речь генерала Уокера содержит предупреждение: без надлежащего финансирования и подготовки Великобритания может столкнуться с серьезными вызовами, в частности возможную войну с Россией и влияние китайской и иранской агрессии в ближайшие 5 лет.
Укрепление морального духа военных, улучшение жилищных условий для служащих и восстановление привлекательности военной службы также являются приоритетами, которые требуют внимания.