У розвідці пояснили, чому Чорноморський флот РФ привели у підвищену бойову готовність

Чорноморський військово-морський флот Росії привели у підвищену бойову готовність через Чемпіонат світу з футболу, який 14 червня розпочався у РФ.

Таку думку в ефірі "5 каналу" висловив прес-секретар Головного управління розвідки Міноборони Микола Красний.

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Вчора розпочався чемпіонат із футболу у РФ. У рамках цього чемпіонату Росія привела у підвищений ступень бойової готовності відповідні чергові сили та засоби,

– зазначив він.

Також Красний пояснив, що є чотири види ступенів бойової готовності: постійна, за якої люди можуть йти у відпустки, підвищена воєнна загроза і повна бойова готовність. Підвищена, за словами речника, в основному зобов'язує долучати більше людей на чергування.

"Російська Федерація - специфічна країна. То вона "казаків" приводить до нагляду на футбол, то флот в бойову готовність... Ці всі заходи – вони вписуються в загальну конву агресивної постімперської політики РФ. Тобто посилення на флоті не відбувається, загрози немає", – додав Микола Красний.