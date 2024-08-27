Засідання Ради скликають на прохання України. Про це повідомила прес-секретар Альянсу Фара Дахлаллах.

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Що відомо про засідання Ради Україна – НАТО

Зустріч відбудеться на рівні послів країн-членів НАТО, де очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров, через відеозв'язок, проінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою та нагальні потреби української армії.

За словами Дахлаллах, це засідання відбудеться на тлі нещодавніх інтенсивних ударів Росії по українському цивільному населенню та інфраструктурі.

Союзники по НАТО надали значну підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України,

– наголосила прес-секретар.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що 26 серпня Росія запустила 236 повітряних засобів нападу по Україні. Силами та засобами протиповітряної оборони було збито 102 ракети та 99 ударних дронів.