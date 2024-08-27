Заседание Совета созывают по просьбе Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлаллах.

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Что известно о заседании Совета Украина – НАТО

Встреча состоится на уровне послов стран-членов НАТО, где ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров, через видеосвязь, проинформирует союзников о текущей ситуации на поле боя и насущных потребностях украинской армии.

По словам Дахлаллах, это заседание состоится на фоне недавних интенсивных ударов России по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре.

Союзники по НАТО оказали значительную поддержку противовоздушной обороне Украины, и они преданы дальнейшему укреплению обороны Украины,

– подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, Воздушные силы сообщили, что 26 августа Россия запустила 236 воздушных средств нападения по Украине. Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито 102 ракеты и 99 ударных дронов.