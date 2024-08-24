Об этом Анджей Дуда заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Смотрите также "С Днем Независимости Украины": щемящее поздравление от освобожденных из плена Героев

Возможность сбития российских ракет над Украиной

По вопросу защиты украинского неба боевыми средствами отдельных государств НАТО, то это вопрос защиты. Здесь есть красная линия, вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается. Мы говорили об этом сегодня с президентом и премьером на двусторонних встречах,

– заявил Дуда.

В то же время Владимир Зеленский призвал друзей Украины давить на союзников и партнеров в вопросе разрешения для Украины бить дальнобойным оружием по территории России. Он отметил, что это сможет приблизить нашу победу.

К слову, на брифинге Зеленский также рассказал о цели операции в Курской области. По его словам, она организована не для усиления переговорной позиции. Президент указал, что операция идет по плану, но всех целей назвать не может. Единственное, что Зеленский сказал публично – боевые действия пополнили обменный фонд и сорвали наступление на Сумы.