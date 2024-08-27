Наразі старший солдат М. перебуває на лікуванні у госпіталі. Злочинця, що відкрив вогонь по працівниках ТЦК, розшукують, в дію введено спеціальну військову операцію. Правоохоронці також розпочали кримінальне провадження за фактом посягання на життя військовослужбовця

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Напад на ТЦК у Луцьку

Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно з обставинами і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці,

– розповіли військовослужбовці.

У Волинському територіальному центрі комплектування нагадали, що ТЦК – це режимний обʼєкт. У випадку загрози життю військовослужбовці відкриватимуть вогонь на ураження.

Також у ТЦК наголосили, що військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони – це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК. Вони є місцевими жителями, які героїчно захищали рідну землю від початку російського вторгнення. Після поранення їх перевели на службу у тил.

"Від росіян ми могли чекати чого завгодно, але від своїх", – кажуть військові.

В обласному ТЦК наголосили, що всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи шукають стрільців. Особовий склад отримав розпорядження у випадку загрози життю відкривати вогонь на ураження.