Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі інциденту. Також тривають пошуки зловмисника, який почав стрілянину.

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У Луцьку стріляли у військових на посту

У ніч проти 27 серпня у Луцьку сталася стрілянина. Так, невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони об'єкта на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь, однак зловмиснику вдалося втекти.

Унаслідок інциденту поранення отримав один з військовослужбовців. Постраждалого госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини, зокрема – яку зброю використовував нападник. Нині в дію введено спеціальну військову операцію, пошуки нападника тривають.

Правоохоронці також розпочали кримінальне провадження за фактом посягання на життя військовослужбовця (стаття 348 Кримінального кодексу).

Чоловік у військовій формі відкрив стрілянину на Тернопільщині

У селі Доброводи Тернопільської області 15 серпня сталася стрілянина, унаслідок якої загинуло 3 людини. Чоловік у військовій формі відкрив вогонь по цивільних посеред дня.

Після стрілянини нападник почав тікати, однак за 40 хвилин його вдалося затримати. Чоловік був за 2 кілометри від місця злочину й переховувався від правоохоронців.

Відомо, що 45-річний стрілець служив у військовій частині на Тернопільщині. Його мобілізували на Житомирщині, чоловік був на передовій, але останнім часом – служив у тилу. Серед основних версій слідства – соціально-побутовий конфлікт або психологічний стан. Нападнику відразу повідомили про підозру й обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.