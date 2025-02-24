Угоду сподіваються підписати якнайшвидше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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На якій стадії підписання угоди про копалини зі США

Українська та американська команди майже завершили переговори про угоду про видобуток кописних комалин в Україні. Про це написала віцепрем'єрка України Стефанішина.

Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені… Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше,

– зазначає Стефанішина.

Що відомо про текст угоди

Нова версія від американських партнерів пропонує закріпити за США 100% власності майбутнього фонду і розподілити внески сторін у фонді у співвідношенні два до одного, де українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку, а американська сторона – третину, яку вже надала у вигляді зброї. Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні 500 мільярдів доларів.

Угода охоплює не лише мінеральні копалини, але й газ і нафту.

Майбутні доходи від портів не входять в угоду.

У проєкт угоди включили доходи від територій, які зараз під контролем Росії. У разі повернення цих територій Україною частка надходжень до фонду з цих земель становитиме 66%.

Умови документа передбачають, що Україна має робити внески до фонду до моменту, поки він не досягне 500 мільярдів доларів.