Кількість жертв зросла. Про це повідомив староста села Доброводи, де сталася трагедія. За його словами, 21 серпня у лікарні померла 85-річна Марія Миколаївна.

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Лікарі боролися за її життя

Односельці розповідають, що до останнього вірили, що пані Марію вдасться врятувати. Рідні жінки казали, що вона перебувала у важкому стані. Після стрілянини постраждалу жінку доставили до Збаразької центральної районної лікарні. Там вдалося стабілізувати стан пораненої. Потім її та ще одного постраждалого транспортували до Тернопільської обласної клінічної лікарні. Вже у Тернополі пані Марію прооперували. Медики боролися за її життя, але безуспішно.

Я з нею особисто не знайома, але шкода жінку. У неї така гарна сім'я, знаю, що її донька працює вчителькою нашій школі. Співчуваю рідним та знайомим,

– поділилася місцева жителька Любов.

Пані Марію поховають 23 серпня на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, що 15 серпня біля сільської школи 45-річний військовий з Житомирщини влаштував стрілянину. Дві жінки загинули одразу, повідомляли про чотирьох поранених. Нападника взяли під варту.