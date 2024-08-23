Количество жертв возросло. Об этом сообщил староста села Доброводы, где произошла трагедия. По его словам, 21 августа в больнице умерла 85-летняя Мария Николаевна.

Смотрите также "Будешь убегать – застрелю": в Одесской области мужчина стрелял из пистолета в собак и людей

Врачи боролись за ее жизнь

Односельчане рассказывают, что до последнего верили, что Марию удастся спасти. Родные женщины говорили, что она находилась в тяжелом состоянии. После стрельбы пострадавшую женщину доставили в Збаражскую центральную районную больницу. Там удалось стабилизировать состояние раненой. Затем ее и еще одного пострадавшего транспортировали в Тернопольскую областную клиническую больницу. Уже в Тернополе госпожу Марию прооперировали. Медики боролись за ее жизнь, но безуспешно.

Я с ней лично не знакома, но жаль женщину. У нее такая хорошая семья, знаю, что ее дочь работает учительницей нашей школе. Сочувствую родным и знакомым,

– поделилась местная жительница Любовь.

Госпожу Марию похоронят 23 августа на местном кладбище.

Напомним, что 15 августа возле сельской школы 45-летний военный с Житомирщины устроил стрельбу. Две женщины погибли сразу, сообщали о четырех раненых. Нападавшего взяли под стражу.