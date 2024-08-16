Теперь мальчиком будет заниматься старший брат. Об этом рассказали свидетели трагедии в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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После стрельбы на Тернопольщине 11-летний мальчик остался сиротой

В селе Доброводы в четверг, 15 августа, после трех часов дня произошла трагедия – мужчина в военной форме открыл стрельбу. Нападавший лишил жизни 2 человек, еще четверо – получили ранения.

Как стало известно, в результате стрельбы погибла женщина – мать 11-летнего Павла. Его отец погиб раньше, а маму – медики не успели спасти, и она умерла в результате полученного ранения. Теперь мальчик остался сиротой, а опеку над ним возьмет старший брат.

Павел рассказал, что вместе с мамой шел с аттракционов.

И слышим – какие-то взрывы. Мы уже развернулись, чтобы идти по другой улице, но мужчина стреляет в маму. Затем он выстрелил в другого человека, и хотел в меня (выстрелить – 24 Канал), но не попал,

– рассказал 11-летний мальчик.

Женщина, которая живет в Доброводах, рассказала, что нападавший возле магазина выстрелил в машину, а потом – пошел дальше. После того мужчина выстрелил в другую женщину и ранил ее дочь.

После стрельбы нападавший начал убегать, однако через 40 минут после совершенного преступления его удалось задержать. Он был в 2 километрах от места трагедии и пытался скрываться, однако правоохранители его задержали и уже сообщили о подозрении.

Известно, что 45-летний стрелок служил в воинской части на Тернопольщине. Его мобилизовали на Житомирщине, мужчина был на передовой, но в последнее время – служил в тылу. Среди основных версий следствия – социально-бытовой конфликт или психологическое состояние.