В селе Добриводы Збаражской общины мужчина возле сельской школы открыл огонь по людям. Официального комментария полиции еще не было.

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Есть погибшие

СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что есть погибшие. Все погибшие и пострадавшие женщины разного возраста. Известно, что мужчина открыл огонь из автомата. Причины такого поступка не известны.

СМИ пишут о вызове трех бригад скорой на место стрельбы. Говорится о двух из Збаража, а еще одну – из Тернополя.

Вероятного стрелка задержали. Ожидаем официальной информации от полиции. 24 Канал следит за ситуацией и проинформирует в случае появления новых деталей.