У селі Добриводи Збаразької громади чоловік біля сільської школи відкрив вогонь по людях. Поліція оперативно відреагувала на подію та вжила заходів.
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Чоловіка затримали
У поліції Тернопільщини розповіли, що надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік.
На місце одразу виїхали усі необхідні служби та почали пошук стрільця. Для цього в області була введена спеціальна поліцейська операція.
Правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловіка затримали.
Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю.
Обставини події встановлюються. Інформацію передадуть у ДБР.
Раніше місцеві ЗМІ писали про те, що є загиблі та поранені.