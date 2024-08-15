У селі Добриводи Збаразької громади чоловік біля сільської школи відкрив вогонь по людях. Поліція оперативно відреагувала на подію та вжила заходів.

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Чоловіка затримали

У поліції Тернопільщини розповіли, що надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік.

На місце одразу виїхали усі необхідні служби та почали пошук стрільця. Для цього в області була введена спеціальна поліцейська операція.

Правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловіка затримали.

Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю.

Обставини події встановлюються. Інформацію передадуть у ДБР.

Раніше місцеві ЗМІ писали про те, що є загиблі та поранені.