Следователи полиции Тернопольщины объявили подозрение мужчине, который стрелял по людям на Тернопольщине. Ему инкриминируют умышленное убийство двух человек.

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Подозреваемого задержали почти сразу после того, как он открыл огонь по людям.

В селе Добриводы Збаражской общины мужчина возле сельской школы открыл огонь по людям. Полиция оперативно отреагировала на происшествие и приняла меры.

Мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу: два человека погибли, еще четверо получили ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, еще двум лицам медики оказали помощь на месте происшествия.

На место происшествия сразу выехали все необходимые службы и начали поиск стрелка. Для этого в области была введена специальная полицейская операция.