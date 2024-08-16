Бойцы отметили, что политическое руководство России настойчиво рекомендует своим воинам не сдаваться в плен, а подорваться на гранате, пока отсиживается в теплом тылу.

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Обращение Легиона к российским бойцам

Легион "Свобода России" отметил, что российские солдаты сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медаль полковника или очередной особняк Герасимова. И это разумное решение.

Во время обращения бойцы Легиона призвали всех военнослужащих вооруженных сил России добровольно сдаваться в плен ВСУ.

Также для тех, кто имеет желание продолжить воевать за нормальное будущее для России, есть железная опция присоединиться к Легиону.

Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обратить оружие на Кремль. История учит, что когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу. И, кажется, этот момент уже наступил,

– сказали бойцы.

Напомним, недавно глава "Ахмата" открестился от кадыровцев, которых взяли в плен ВСУ в Курской области. Он заявил, что "чеченец, попавший в плен, уже не кадыровец", и якобы "для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен".

Также на днях срочник из Санкт-Петербурга пытался совершить самоубийство гранатой из-за страха плена. Его спасли бойцы ВСУ. Как впоследствии объяснил россиянин, он боялся пыток. А теперь он благодарен за то, что его спасли и вылечили.