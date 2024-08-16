Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру чоловіку, який стріляв по людях на Тернопільщині. Йому інкримінують умисне вбивство двох людей.

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Загрожує довічне ув'язнення

Підозрюваного затримали майже одразу після того, як він відкрив вогонь по людях.

У селі Добриводи Збаразької громади чоловік біля сільської школи відкрив вогонь по людях. Поліція оперативно відреагувала на подію та вжила заходів.

Чоловік, одягнутий у військову форму, влаштував стрілянину: двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Двох потерпілих доправили до лікарні, ще двом особам медики надали допомогу на місці події.

На місце події одразу виїхали усі необхідні служби та почали пошук стрільця. Для цього в області була введена спеціальна поліцейська операція.