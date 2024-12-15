Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Рівненської області. Наразі березнівські поліцейські встановлюють обставини злочину.

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Що відомо про стрілянину у Рівненській області

У поліції розповіли, що 15 грудня, близько першої ночі у селі Великі Селища між двома компаніями виник конфлікт. У ході інциденту молодик, що належав до однієї з груп, кілька разів вистрілив з автомату по учасниках з іншої.

У результаті протиправних дій вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має,

– вказали правоохоронці.

З місця, де відбулася стрілянина, зловмисник втік, однак його за кілька годин розшукали. Вирішується питання про затримання стрільця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб.