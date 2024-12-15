Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области. Сейчас березновские полицейские устанавливают обстоятельства преступления.

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Что известно о стрельбе в Ровенской области

В полиции рассказали, что 15 декабря, около часа ночи в селе Большие Селища между двумя компаниями возник конфликт. В ходе инцидента молодой человек, принадлежавший к одной из групп, несколько раз выстрелил из автомата по участникам из другой.

В результате противоправных действий огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет,

– указали правоохранители.

С места, где произошла стрельба, злоумышленник сбежал, однако его через несколько часов разыскали. Решается вопрос о задержании стрелка.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство нескольких лиц.