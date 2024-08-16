Тепер хлопчиком буде опікуватися старший брат. Про це розповіли свідки трагедії в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

До теми На Тернопільщині чоловік відкрив вогонь по людях: поліція його затримала

Після стрілянини на Тернопільщині 11-річний хлопчик залишився сиротою

У селі Доброводи у четвер, 15 серпня, після третьої години дня сталася трагедія – чоловік у військовій формі відкрив стрілянину. Нападник позбавив життя 2 осіб, ще четверо – отримали поранення.

Як стало відомо, внаслідок стрілянини загинула жінка – мати 11-річного Павла. Його батько загинув раніше, а маму – медики не встигли врятувати, й вона померла внаслідок отриманого поранення. Тепер хлопчик залишився сиротою, а опіку над ним візьме старший брат.

Павло розповів, що разом з мамою йшов з атракціонів, й чуємо – якісь вибухи. Ми вже розвернулися, щоб йти іншою вулицею, але чоловік стріляє в маму. Потім він вистрілив в іншу людину, й хотів у мене (вистрелити – 24 Канал), але він не влучив,

– розповів 11-річний хлопчик.

Жінка, яка живе в Доброводах розповіла, що нападник біля магазину вистрелив у автівку, а потім – пішов далі. Після того чоловік вистрелив в іншу жінку й поранив її доньку.

Після стрілянини нападник почав тікати, однак за 40 хвилин після скоєного злочину його вдалося затримати. Він був за 2 кілометри від місця трагедії та намагався переховуватися, однак правоохоронці його затримали й вже повідомили про підозру.

Відомо, що 45-річний стрілець служив у військовій частині на Тернопільщині. Його мобілізували на Житомирщині, чоловік був на передовій, але останнім часом – служив у тилу. Серед основних версій слідства – соціально-побутовий конфлікт або психологічний стан.