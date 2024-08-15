15 серпня після третьої години дня невідомий зробив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей. ЗМІ писали про те, що подія сталася біля сільської школи. Зазначалося, що стрілець був напідпитку.

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Нападник у військовій формі

У поліції підтвердили, що нападник був вдягнутий у військову форму.

Він просто біг на маму з автоматом і почав стріляти. Вона ввімкнула задню передачу в авто і у такий спосіб втекла від нього,

– розповідає про пережите очевидець.

Після скоєного чоловік втік. Аби його затримати, в області вводилася спеціальна поліцейська операція. Незабаром зловмисник був виявлений. Це 45-річний житель Житомирської області.

Внаслідок стрілянини загинули дві людини. Також повідомляється про трьох поранених. Їх у важкому стані доправили до Тернополя в реанімацію. Серед постраждалих – жінки та один чоловік.

Наразі мотиви вчинку стрільця залишається невідомими. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

