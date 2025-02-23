Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Associated Press. У ВПС США запевняють, що це не був теракт або напад сторонніх осіб.

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Вогонь на військовій базі США

За даними військових, сили безпеки відреагували на стрілянину приблизно о 2-й годині ночі за місцевим часом у суботу. Інцидент стався біля одного з входів на базу. Один військовослужбовець загинув на місці, а іншого з пораненням руки госпіталізували.

Попередньо встановлено, що перестрілка відбулася після "переслідування за межами бази". Однак детальніших подробиць поки що не розголошують. Військові наголосили, що загрози для громадськості немає.

Поліція Альбукерке не розшукує підозрюваних, що підтвердив речник місцевої поліції Гілберт Галлегос. Водночас речник ВПС США відмовився уточнити, чи були стрільці також військовослужбовцями. Імена загиблого та пораненого не розголошуються.

Розслідуванням інциденту займається Управління спеціальних розслідувань ВПС США.