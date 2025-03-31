Чоловік, зокрема, встиг розстріляти три поліцейські машини, а опісля його вбили ОМОНівці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також У Петербурзі пенсіонер розчленив тіло жінки, у якої знімав квартиру: моторошна історія

Стрілець поранив кількох росіян

Щоб знешкодити стрільця, у Мурманську було запроваджено план "Загорськ".

Стрілець на даху будинку: дивіться відео

Російський спецназ перекрив декілька вулиць, заблокував дев'ятиповерховий гуртожиток, у якому перебував чоловік, та почав штурм.

Стрілянина у Мурманську: дивіться відео

Губернатор Мурманської області Чібіс закликав усіх "погасити світло, відійти від вікон і не ризикувати заради гарячого відео".

Перекриті вулиці через стрілянину у Мурманську: дивіться відео

Однак, кажуть, що декілька росіян таки отримали свої кулі – вони поранені.

"Стріляли… Ще ніколи не пив чай, сидячи на підлозі і боячись, що стрілятимуть", – бідкався наляканий громадянин.

А от стрільцю пощастило менше – його ліквідували.

Штурм будинку зі стрільцем: дивіться відео

Тип зброї, з якої він стріляв, встановлюється, як і причини інциденту.