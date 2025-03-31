Мужчина, в частности, успел расстрелять три полицейские машины, а после его убили ОМОНовцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Стрелок ранил нескольких россиян

Чтобы обезвредить стрелка, в Мурманске был введен план "Загорск".

Стрелок на крыше дома: смотрите видео

Российский спецназ перекрыл несколько улиц, заблокировал девятиэтажное общежитие, в котором находился мужчина, и начал штурм.

Стрельба в Мурманске: смотрите видео

Губернатор Мурманской области Чибис призвал всех "погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради горячего видео".

Перекрыты улицы из-за стрельбы в Мурманске: смотрите видео

Однако, говорят, что несколько россиян таки получили свои пули – они ранены.

"Стреляли... Еще никогда не пил чай, сидя на полу и боясь, что будут стрелять", – жаловался напуганный гражданин.

А вот стрелку повезло меньше – его ликвидировали.

Штурм дома со стрелком: смотрите видео

Тип оружия, из которого он стрелял, устанавливается, как и причины инцидента.