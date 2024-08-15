Внаслідок російських авіаударів по Золочеву постраждали 6 людей, серед них – дитина.

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Що відомо про поранених

Дві жінки зазнали осколкових та вибухових поранень. Їх доставили до лікарні. Незначні травми та гостру реакцію на стрес отримали ще одна жінка та два чоловіки.

Також поранень зазнав 12-річний хлопчик, його госпіталізували до лікарні.

Крім цього, унаслідок обстрілу пошкоджені: адміністративні будівлі, дитячий садок, магазини, понад 20 приватних будинків, гаражі та господарські споруди. Сталася пожежа.

На місці події працюють необхідні служби.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями,

– повідомили в Харківській прокуратурі.

Наслідки обстрілу Золочева: фото МВС та прокуратури

За попередніми даними прокуратури, російські війська застосували чотири керовані авіабомби.