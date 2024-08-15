В результате российских авиаударов по Золочеву пострадали 6 человек, среди них – ребенок.

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Что известно о раненых

Две женщины получили осколочные и взрывные ранения. Их доставили в больницу. Незначительные травмы и острую реакцию на стресс получили еще одна женщина и два мужчины.

Также ранения получил 12-летний мальчик, его госпитализировали в больницу.

Кроме этого, в результате обстрела повреждены: административные здания, детский сад, магазины, более 20 частных домов, гаражи и хозяйственные постройки. Произошел пожар.

На месте происшествия работают необходимые службы.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими,

– сообщили в Харьковской прокуратуре.

Последствия обстрела Золочева: фото МВД и прокуратуры

По предварительным данным прокуратуры, российские войска применили четыре управляемые авиабомбы.