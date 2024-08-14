Так, Олег Кипер рассказал, что враг попал баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре в городе.
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Россияне ударили по Одессе
Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранения. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести,
– написал Кипер.
Глава Одесской военной администрации указал, что правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
Отметим, что взрывы в Одессе прогремели около 19:34. Тревога была объявлена за несколько минут до взрыва, а Воздушные силы писали о скоростной цели в направлении города. Журналисты Суспільного сообщали, что над городом поднимается дым.
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук предполагал, что россияне били "Искандером-М" из Крыма, что также утверждали мониторинговые паблики.