Так, Олег Кіпер розповів, що ворог поцілив балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі у місті.
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Росіяни вдарили по Одесі
Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновоза, отримав поранення. Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеня важкості,
– написав Кіпер.
Голова Одеської військової адміністрації вказав, що правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Зазначимо, що вибухи в Одесі пролунали близько 19:34. Тривогу було оголошено за кілька хвилин до вибуху, а Повітряні сили писали про швидкісну ціль у напрямку міста. Журналісти Суспільного повідомляли, що над містом здіймається дим.
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук припускав, що росіяни били "Іскандером-М" із Криму – що також стверджували моніторингові пабліки.