Що відомо про вибухи в Одесі увечері 14 серпня
Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,
– написали Повітряні сили о 19:31.
І вже за кілька хвилин повідомили, що на Одещину летить швидкісна ціль. Тоді ж, о 19:34, про вибухи в місті повідомив Геннадій Труханов.
Також одеський мер поінформував, що є небезпека повторних пусків балістики на область.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попросив містян і жителів Одещини бути в укриттях.
На жаль, відомо, що над містом здіймається дим. Про це написали журналісти Суспільного.
Дим над Одесою після вибухів 14 серпня / Фото Суспільне
Моніторингові канали припустили, що це міг бути "Іскандер-М", якими гатили з Криму. Проте ще немає офіційних даних про це, як і деталей щодо наслідків вибухів в Одесі.