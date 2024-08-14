Що відомо про вибухи в Одесі увечері 14 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,

– написали Повітряні сили о 19:31.

І вже за кілька хвилин повідомили, що на Одещину летить швидкісна ціль. Тоді ж, о 19:34, про вибухи в місті повідомив Геннадій Труханов.

Також одеський мер поінформував, що є небезпека повторних пусків балістики на область.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попросив містян і жителів Одещини бути в укриттях.

На жаль, відомо, що над містом здіймається дим. Про це написали журналісти Суспільного.

Дим над Одесою після вибухів 14 серпня / Фото Суспільне

Моніторингові канали припустили, що це міг бути "Іскандер-М", якими гатили з Криму. Проте ще немає офіційних даних про це, як і деталей щодо наслідків вибухів в Одесі.