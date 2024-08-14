Вночі проти 14 серпня поблизу Саваслейки пролунали вибухи. Місцеві розповідали. що чули приблизно 10 ударів.

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Знищення палива – важлива деталь

На цій авіабазі було тільки формальне ППО. Фактично, носії "Кинджалів" стояли просто неба.

На території цього аеродрому "Саваслейка" за всю протиповітряну оборону, вочевидь, відповідали лише зенітки типу ЗУ-23-2 та кулемети. Роботи більш потужних засобів не фіксували.

Варто зазначити, що для МіГ-31К Росія використовує доволі специфічне паливо – керосин Т-6. Це спеціальне важке термостабільне паливо, яке призначене для виконання надзвукових польотів на великій висоті, при яких керосин нагрівається до 100-150 градусів. МіГ можуть заправити й іншим паливом, однак тоді йому доведеться вилітати без "Кинджалів".

Тобто навіть ураження запасів палива, як і частини паливної інфраструктури аеродрому, вже доволі суттєвий результат. І тепер питання базування на цій авіабазі МіГ-31К під питанням. Ворог, звісно, може вдатися до перебазування, однак це суттєво все ускладнить.