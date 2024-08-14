Окупанти випустили по Україні декілька ракет. Українців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
19:50, 14 серпня
Карта повітряних тривог онлайн: у яких областях є загроза
Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях:
19:49, 14 серпня
У Києві та більшості областей оголосили про відбій тривоги.
19:42, 14 серпня
Моніторингові канали повідомили про рух ракети у бік Полтавської/Київської областей.
19:41, 14 серпня
Додатково тривогу оголосили у Києві та області, а ще на Чернігівщині та Черкащині.
19:33, 14 серпня
ЗМІ повідомили про вибухи в Одесі.
19:31, 14 серпня
ПС повідомили про те, що на Одесу рухається швидкісна ціль.
19:30, 14 серпня
Повітряні сили попередили про загрозу балістичного обстрілу з окупованого Криму.