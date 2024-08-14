Окупанти випустили по Україні декілька ракет. Українців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

19:50, 14 серпня

Карта повітряних тривог онлайн: у яких областях є загроза

Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях:

19:49, 14 серпня

У Києві та більшості областей оголосили про відбій тривоги.

19:42, 14 серпня

Моніторингові канали повідомили про рух ракети у бік Полтавської/Київської областей.

19:41, 14 серпня

Додатково тривогу оголосили у Києві та області, а ще на Чернігівщині та Черкащині.

19:33, 14 серпня

ЗМІ повідомили про вибухи в Одесі.

19:31, 14 серпня

ПС повідомили про те, що на Одесу рухається швидкісна ціль.

19:30, 14 серпня

Повітряні сили попередили про загрозу балістичного обстрілу з окупованого Криму.