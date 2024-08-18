Информацию об инциденте распространили в соцсетях и местных СМИ. Очевидцы писали, что произошло это вчера, 17 августа, вечером в городе Килия.

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Отмечают, что вооруженный мужчина из пистолета стрелял сначала по собакам, а потом по людям.

На обнародованном видео видно, что человек с пистолетом подходит ко двору и через ворота несколько раз стреляет в собаку. К счастью, серия выстрелов оказалась неудачной.

В Одесской области мужчина угрожал оружием: видео

У фейсбуке местная жительница Елены Скляренко сообщила, что неизвестный мужчина вышел на улицу Мира возле стоматологической поликлиники и продолжил уже стрелять по людям. Под постом в комментариях очевидцы подтверждали это.

Также рассказала детали инцидента Любовь Скляренко – бабушка девочек, которые едва не стали жертвами стрелка. Как оказалось, когда на улице Мира мужчина начал стрелять по людям, ее внучки были рядом со стрелком.

Одна из них начала убегать от него, но он выстрелил ей вслед. Другую девочку мужчина заставил сесть возле себя: направляя пистолет на ребенка, угрожал ей.

"Садись, поговорим, будешь убегать – застрелю", – рассказала бабушка.

Мужчину задержали

В это время подъехали правоохранители и задержали мужчину. При этом в комментариях к публикации люди пишут, что его уже отпустили.

В то же время СМИ, со ссылкой на городского голову Килии Вячеслава Чернявского пишут, что мужчину задержали и изъяли оружие. Сейчас ему будут избирать меру пресечения.

О мотивах мужчины пока ничего неизвестно. Официальной информации от правоохранителей тоже не было. 24 Канал пытается узнать подробности инцидента в пресс-службе полиции Одесской области.