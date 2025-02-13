Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала и городской голова Геннадий Труханов. Тревогу на момент взрыва объявили в большинстве областей.
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Чем россияне атаковали Одессу
В Одесской и остальных южных областях ориентировочно в 18:08 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена опасность.
Впоследствии защитники неба отдельно указали цель в направлении Одессы и посоветовали местным направляться к укрытиям. К этому призвал и мэр. Уже в 18:11 Геннадий Труханов сообщил, что в городе было громко во время атаки.
В городе слышен взрыв,
– говорится в сообщении.
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К слову, вчера вечером Геннадий Труханов также сообщал о взрывах в Одессе. Он предостерег, что особенно осторожным следует быть в Киевском районе города. Незадолго до этого сообщали об угрозе беспилотников.