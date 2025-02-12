Об этом сообщает корреспондент 24 Канала. Городской голова призвал жителей Киевского района Одессы быть осторожными.

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Что известно о взрывах в Одессе

В 22:08 наш корреспондент сообщил, что в Одессе прогремели взрывы. Также об этом написал городской голова Геннадий Труханов.

В городе слышны взрывы! Работают наши защитники,

– написал мэр.

Через некоторое время Труханов сообщил, что особенно осмотрительным стоит быть в Киевском районе города.

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Заметим, что в 22:02 в Воздушных силах предупреждали, что в Черном море неподалеку Одесской области заметили вражеские БпЛА, которые двигались западным курсом.

Впрочем, пока отсутствуют какие-либо официальные комментарии о последствиях взрывов в Одессе.