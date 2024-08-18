Інформацію про інцидент поширили у соцмережах та місцевих ЗМІ. Очевидці писали, що сталось це вчора, 17 серпня, ввечері в місті Кілія.

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Зазначають, що озброєний чоловік з пістолета стріляв спочатку по собаках, а потім по людях.

На оприлюдненому відео видно, що чоловік з пістолетом підходить до двору та через ворота декілька разів стріляє в собаку. На щастя, серія пострілів виявилася невдалою.

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У фейсбуці місцева жителька Олени Скляренко повідомила, що невідомий чоловік вийшов на вулицю Миру біля стоматологічної поліклініки і продовжив вже стріляти по людях. Під постом у коментарях очевидці підтверджували це.

Також розповіла деталі інциденту Любов Скляренко – бабуся дівчаток, які ледь не стали жертвами стрільця. Як виявилося, коли на вулиці Миру чоловік почав стріляти по людях, її онучки були поруч зі стрільцем.

Одна з них почала тікати від нього, але він вистрілив їй услід. Іншу дівчинку чоловік примусив сісти біля себе: направляючи пістолет на дитину, погрожував їй.

"Сідай, поговоримо, будеш тікати – застрелю", – розповіла бабуся.

Чоловіка затримали

У цей час під'їхали правоохоронці та затримали чоловіка. При цьому у коментарях до публікації люди пишуть, що його вже відпустили.

Водночас ЗМІ, з посиланням на міського голову Кілії В'ячеслава Чернявського пишуть, що чоловіка затримали та вилучили зброю. Наразі йому обиратимуть запобіжний захід.

Про мотиви чоловіка наразі нічого невідомо. Офіційної інформації від правоохоронців теж не було. 24 Канал намагається дізнатись подробиці інциденту у пресслужби поліції Одеської області.