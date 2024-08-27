Окупанти не вперше цілять по медиках, як і по рятувальниках, поліцейських. І, звісно, постійно б'ють по цивільних – 25 серпня на людей двічі скидали вибухівку.

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Що відомо про удар по швидкій у Херсоні

У Дніпровському районі Херсона через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік. Під час обстрілу він був на вулиці,

– написав Мрочко о 20:05.

На жаль, уже за п'ять хвилин в його каналі з'явився новий допис.

"Бригада швидкої, яка поспішала на допомогу пораненому у Дніпровському районі міста, сама потрапила під ворожий обстріл", – ідеться в ньому.

Через атаку окупантів постраждали троє медпрацівників – жінка віком 59 років, чоловіки 46 та 64 років. Вони дістали вибухову та закриту черепно-мозкову травми і контузію, зараз перебувають в одній із херсонських лікарень.

Авто медиків пошкоджене. Із чого саме вели вогонь загарбники, не повідомляють.

Окрім цього, Роман Мрочко повідомив, що ушпиталено 80-річну постраждалу з Дніпровського району Херсона. Вона близько восьмої вечора потрапила під обстріл з БпЛА, отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Жінка була на вулиці, коли атакували росіяни.

Ворог постійно накриває Херсон вогнем, адже легко може дістати з окупованого лівобережжя.



