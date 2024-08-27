Оккупанты не впервые целятся по медикам, как и по спасателям, полицейским. И, конечно, постоянно бьют по гражданским – 25 августа на людей дважды сбрасывали взрывчатку.

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Что известно об ударе по скорой в Херсоне

В Днепровском районе Херсона из-за вражеской атаки с дрона минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 63-летний мужчина. Во время обстрела он был на улице,

– написал Мрочко в 20:05.

К сожалению, уже через пять минут в его канале появилось новое сообщение.

"Бригада скорой, которая спешила на помощь раненому в Днепровском районе города, сама попала под вражеский обстрел", – говорится в нем.

Из-за атаки оккупантов пострадали трое медработников – женщина в возрасте 59 лет, мужчины 46 и 64 лет. Они получили взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы и контузию, сейчас находятся в одной из херсонских больниц.

Авто медиков повреждено. Из чего именно вели огонь захватчики, не сообщают.

Кроме этого, Роман Мрочко сообщил, что госпитализирована 80-летняя пострадавшая из Днепровского района Херсона. Она около восьми вечера попала под обстрел с БПЛА, получила взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Женщина была на улице, когда атаковали россияне.

Враг постоянно накрывает Херсон огнем, ведь легко может достать с оккупированного левобережья.



