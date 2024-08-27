Про це розповіли у Центральному лісовому офісі. Загасити загоряння вдалося лише о 09:00 27 серпня.

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Пожежа у лісництві після атаки Росії

Так, масований комбінований удар Росії по території України, який відбувся 26 серпня, спричинив лісову пожежу в Олександрійському лісництві Чорноліського лісгоспу. Займання відбулось на території колишніх вугільних шахт, горіли молоді насадження дуба та акації віком від 10 до 39 років.

Спочатку зайнялось поле, яке рятувальники гасили самотужки, але коли вогонь стрімко підійшов до лісу, викликали працівників державної лісової охорони. Вогонь поширився насадженнями й подекуди з низової пожежі перейшов у верхову,

– кажуть у пресслужбі.

Вітер сприяв розповсюдженню вогню, а ще не скрізь спрацювали мінералізовані смуги відсікання вогню. Не зупинив пожежу і заповнений водою вугільний розрив.

Пожежа у лісі Кіровоградській області / фото Центральний лісовий офіс

Лісники чергують на місці події, адже температура на поверхні землі залишається високою, відбувається тління й існує високий ризик повторного займання. Точну площу пошкоджених насаджень уточнюють, але попередньо вона сягає 40 гектарів.