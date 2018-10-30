Под Мурманском затонул док, где находился на ремонте российский авианосец "Адмирал Кузнецов"

Плавучий док ПД-50 под Мурманском, где стоял на ремонте российский авианосец "Адмирал Кузнецов", затонул из-за перебоев в подаче электроэнергии. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на руководителя пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.

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Во время инцидента с авианосцем "Адмирал Кузнецов" на 82-м судоремонтном заводе в Росляково четверо рабочих оказались в воде, получили переохлаждение, пока им оказывается медицинская помощь. Угрозы их жизни нет,

– сообщил Евгений Гладышев.

Отмечается, что сначала на 82-м судоремонтном заводе сообщили, что из-за перебоев в подаче электроэнергии цистерны плавучего дока заполнились водой, и док ушел под воду. Сам крейсер при этом не пострадал.

"Корпус корабля в результате инцидента на 82-м заводе не пострадал. Корабль в штатном режиме буксируется к своему причалу на 35-м заводе в Мурманске для продолжения плановых ремонтных работ", – сказал представитель завода.

Информация о пострадавших появлялась в местных СМИ и социальных сетях. В частности, по информации Мурманска издание "СеверПост", ранения получили три человека. По данным издания, примерно в полночь по местному времени упали два башенных крана, один из них – на палубу авианосца.