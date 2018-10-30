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      Авария с единственным российским авианосцем "Адмирал Кузнецов": появилось видео

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      Авианосец "Адмирал Кузнецов"
      Авианосец "Адмирал Кузнецов" / Фото из открытых источников

      В Мурманской области России во время ремонта и модернизации единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" произошла чрезвычайная ситуация.

      Затонул плавучий док ПД-50. Авария произошла в ночь на 30 октября, именно когда из дока выходил авианосец.

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      По данным местного издания "СеверПост", во время аварии упало два башенных крана, один из которых завалился на авианосец.

      В результате аварии есть пострадавшие и могут быть жертвы.

      Четверо пострадавших, трое доставлены в медсанчасть, один – в городскую больницу,
      – уточнили "Интерфаксу" в Центре медицины катастроф Мурманской области.

      У одного из пострадавших ранения брюшной полости и переохлаждение, трое в состоянии средней тяжести – они также получили переохлаждение.

      В то же время источники издания сообщают, что пострадавших может быть гораздо больше.

      аварії ЧП адмірал Кузнєцов Росія

      Авария во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" в России: пострадавших может быть гораздо больше

      Очевидцы распространяют в сети видео с места чрезвычайной ситуации.

      Смотрите видео об аварии во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" в России:

       

      Чем известен "Адмирал Кузнецов"? Тяжелый авианесущий крейсер построен в последние годы существования Советского Союза на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В октябре 2016-го Россия отправила аваносец к берегам Сирии, однако через несколько месяцев отозвала оттуда. "Адмирал Кузнецов" "прославился", когда во время проплыва Ла-Маншем из трубы у него начал валить густой черный дым. А в ноябре 2016 на аваносец не смогли приземлиться сразу два истребителя.

      Теги: Аварии и ДТП Чрезвычайное происшествие Водный транспорт Новости России
      Источник: 24 Канал
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