Авария с единственным российским авианосцем "Адмирал Кузнецов": появилось видео

В Мурманской области России во время ремонта и модернизации единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" произошла чрезвычайная ситуация.

Затонул плавучий док ПД-50. Авария произошла в ночь на 30 октября, именно когда из дока выходил авианосец.

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По данным местного издания "СеверПост", во время аварии упало два башенных крана, один из которых завалился на авианосец.

В результате аварии есть пострадавшие и могут быть жертвы.

Четверо пострадавших, трое доставлены в медсанчасть, один – в городскую больницу,

– уточнили "Интерфаксу" в Центре медицины катастроф Мурманской области.

У одного из пострадавших ранения брюшной полости и переохлаждение, трое в состоянии средней тяжести – они также получили переохлаждение.

В то же время источники издания сообщают, что пострадавших может быть гораздо больше.

Авария во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" в России: пострадавших может быть гораздо больше

Очевидцы распространяют в сети видео с места чрезвычайной ситуации.

Смотрите видео об аварии во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" в России:

Чем известен "Адмирал Кузнецов"? Тяжелый авианесущий крейсер построен в последние годы существования Советского Союза на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В октябре 2016-го Россия отправила аваносец к берегам Сирии, однако через несколько месяцев отозвала оттуда. "Адмирал Кузнецов" "прославился", когда во время проплыва Ла-Маншем из трубы у него начал валить густой черный дым. А в ноябре 2016 на аваносец не смогли приземлиться сразу два истребителя.