Атаковали с помощью нескольких вертолетов. Утраты россиян еще уточняют.

Важно Россияне выпустили по Николаевщине 4 крылатых ракеты: применили авиацию из Крыма

Оккупанты обстреливают Николаевщину

Российские кафиры продолжают обстреливать Николаевщину. Они били по населенным пунктам Березнеговатской, Шевченковской и Галицыновской общины.

С применением стратегической авиации из Крыма ночью нанесли ракетный удар 4 крылатыми ракетами по Прибужановской общине Вознесенского района. Информацию о пострадавших и разрушениях выясняют.

За предыдущие сутки, 12 июня, в результате вражеских обстрелов на Николаевщине получили ранения более 20 человек. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил , что враг обстреливает регион из соседней Херсонщины, поэтому отреагировать на огонь бывает сложно.

Террор россиян в Херсонской области

Во временно оккупированной Херсонской области все большее количество людей отказываются сотрудничать с оккупантами и местными коллаборантами. Россияне же продолжают пытаться захватить государственные учреждения. Накануне захватчики ворвались в главный корпус Херсонского государственного университета, захватили ректора и увезли его. При этом мужчина имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи, но кафиров даже это не остановило.

Обстрелы Криворожья

Россияне не имеют успехов в продвижении на Юге. Они системно отступают на оборонительные позиции под нашими контрнаступательными действиями. Следовательно, кафиры теряют живую силу, запасы и технику, обстреливают населенные пункты с мирными жителями из артиллерийско-минометного вооружения, применяют системы залпового огня.

В течение ночи нанесли 2 удара с РСЗО "Смерч" по Апостолову на Криворожье. Они атаковали в гражданскую больницу. К сожалению, погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Обратите внимание! Корабельная группировка вражеского флота в Черном море остается без изменений. Таким образом, угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Там есть 2 ракетных корабля и 1 подлодка, на которых находятся 20 крылатых ракет.

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