Известно, что кафиры применили стратегическую авиацию. Она летела с территории временно оккупированного Крыма.

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Пока информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

В эфире национального телемарафона глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что ночью в регионе хорошо отработали силы противовоздушной обороны. В частности, они сбили 4 ракеты. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения. Заметим, что, вероятно, именно ракеты, о которых сообщили в Оперативном командовании "Юг", и сбила ПВО.

Добавим, что российская армия также обстреляла населенные пункты Шевченковской и Галицыновской общин.

Почему атаки по Николаеву трудно зафиксировать

Накануне только за сутки в результате обстрелов Николаева пострадали 20 местных жителей. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что противник открывает огонь из соседней Херсонской области . От запуска до падения снаряда проходит около 2 минут, поэтому предугадать обстрелы, чтобы объявить воздушную тревогу, очень трудно.

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ВСУ приближаются к Херсону

Мэр Мелитополя Иван Федоров 15 июня сообщил радостную новость с фронта – Вооруженные Силы Украины максимально продвинулись в сторону временно оккупированного Херсона. В частности, они приблизились уже на 10 – 15 км. Федоров убежден, что теперь будет ежедневно увеличиваться сопротивление местного населения.

До этого такую информацию также опубликовали в американском Институте изучения войны. В частности, исследователи заявили, что украинские военные успешно атаковали российскую армию на Юге. Поэтому войску государства-агрессорки пришлось встать в оборону. По данным специалистов, до временно оккупированных территорий защитникам осталось всего 18 километров.

Отметим, что президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам за 14 июня заявил, что основной задачей наших военных на Юге является освобождение Херсона из-под оккупации.

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