Видео, которое нельзя просматривать без слез, опубликовали украинские военные. На кадрах – села Николаевщины, уничтоженные врагом.

Еще 10 – 15 километров, – мэр Мелитополя говорит, что ВСУ максимально приблизились к Херсону

На кадрах – полностью разрушенные дома

В видео нет уцелевших построек. Частные дома и многоквартирные дома остались без крыш, окон, дверей. Иногда они просто стали кучами кирпича и арматуры.

В школах, где еще несколько месяцев назад учились дети, сплошной беспорядок. Мебель и школьное оборудование разбиты и сожжены. Лишили местных жителей не только жилья, но и средств передвижения. Автомобили, которые сгорели от снарядов у домов, не починит даже самый лучший автосервис.

Украинские военные обещают, что страна возродится

Несмотря на жуткий вид, жизнь в этих населенных пунктах не исчезла. Здесь до сих пор ждут хозяев и отстроенное уютное жилище домашние любимцы и пышно цветут растения.

Очистим украинскую землю от врага – отстроим, восстановим наши города и села,

– написали в оперативном командовании "Юг".

Смотрите видео из разрушенных сел Николаевщины / Видео ОК "Юг"

Ночью 15 июня враги снова обстреливали Николаевщину

Отметим, что ночью 15 июня российские войска снова обстреливали Николаевскую область . Они открывали огонь по Лепетису, Березнегуватому, Шевченковскому, Лупаревому и Прибужановскому сообществу.

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Ситуация в Николаевской области: коротко

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича , вражеские вылеты по областному центру тяжело зафиксировать, ведь россияне обстреливают регион из соседней Херсонщины.

Также россияне совершили атаки с вертолетов по нашим позициям в Херсонской и Николаевской областях. Было воздушное сражение.

Два дня назад в области сбили вражеский беспилотник . Он разведывал обстановку над областным центром.

Тем временем генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что пока у россиян нет сил взять Николаев. Для этого оккупантам нужны либо большие резервы, либо снимать войска по всем другим направлениям.

Смотрите в видео: МВД о возможном контрнаступлении ВСУ