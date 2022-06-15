Відео, яке неможливо переглядати без сліз, опублікували українські військові. На кадрах – села Миколаївщині, понищені ворогом.

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На кадрах – повністю зруйновані будинки

У відео немає вцілілих будівель. Приватні садиби та багатоквартирні будинки залишились без дахів, вікон, дверей. Часом вони просто стали купами цегли та арматури.

У школах, де ще кілька місяців тому вчились діти, – суцільний безлад. Меблі та шкільне устаткування потрощене та спалене. Позбавили місцевих жителів не лише житла, а й засобів пересування. Автівки, які згоріли від снарядів біля будинків, не полагодить навіть найкращий автосервіс.

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Незважаючи на моторошний вигляд, життя в цих населених пунктах не зникло. Тут досі чекають на господарів та відбудовану затишну оселю домашні улюбленці та пишно квітнуть рослини.

Очистимо українську землю від ворога – відбудуємо, відновимо наші міста і села,

– написали в оперативному командуванні "Південь".

Дивіться відео зі зруйнованих сіл Миколаївщини / Відео ОК "Південь"

Вночі 15 червня вороги знову обстрілювали Миколаївщину

Зазначимо, що вночі 15 червня російські війська знову обстрілювали Миколаївську область. Вони відкривали вогонь по Лепетисі, Березнегуватому, Шевченковому, Лупаревому та Прибужанівській громаді.

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Ситуація на Миколаївщині: коротко

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, ворожі вильоти по обласному центрі важко зафіксувати, адже росіяни обстрілюють регіон з сусідньої Херсонщини.

Також росіяни здійснили атаки з вертольотів по наших позиціях в Херсонській та Миколаївській областях. Був повітряний бій.

Два дні тому в області збили ворожий безпілотник. Він розвідував обстановку над обласним центром.

Тим часом генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що наразі в росіян немає сил, аби взяти Миколаїв. Для цього окупантам потрібні або великі резерви, або знімати війська з усіх інших напрямків.

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