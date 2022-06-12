Російські окупанти не припиняють обстрілів Миколаївщини з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Єдина мета ворога – завдати якомога більше руйнувань цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

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Нового наступу на Миколаїв не буде

Як повідомив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, остерігатися нового наступу ворога на Миколаїв на разі не варто. Саме він керував обороною Миколаївського напрямку, тому чудово розуміє, що на такий крок росіяни зараз не підуть.

Щоб взяти Миколаїв, їм потрібно зняти з усіх напрямків усі свої війська, просто створити якийсь великий резерв і цим великим резервом спробувати прорватися. Але я вам скажу, якщо вони навіть це робитимуть їм це буде важко, це не один день боїв… Практично це утопія,

– сказав Марченко.

Також він додав, що цю ситуацію чудово розуміють і з "того боку". Їм не вдалося прорватися у Миколаїв у перші дні, коли на їх боці були кількісна перевага та елемент несподіванки.

"Зараз, коли там позиційна оборона, коли там пристріляна кожна ділянка, коли все заміновано, це йти в один бік", – запевнив генерал-майор ЗСУ.

Війна Росії проти України: останні новини

Героїчна оборона Сєвєродонецька триває. Російські окупанти кидають на штурм великі сили, артилерійські обстріли практично не припиняються. Наші захисники та захисниці стримують ворога та не дають йому просуватися. На жаль, стало відомо про загибель іноземного добровольця – колишнього британського воїна Джордана Гетлі.

Нашим "героям" вдалося накрити командний пункт російських окупантів з чеченцями. Влучного удару по командуванню ворога вдалося завдати поблизу Рубіжного.

На "день Росії" хакерам вдалося зламати російські телеканали та показати правду про війну проти України та шалені втрати, яких вже зазнали росіяни. Мішенями хакерів стали найбільші медіа Росії – "Первый канал", "Россия" та НТВ.

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